Почему Путин кашлял на прямой линии? Президент дал ответ на видео Елена ГалицкаяВ ходе ежегодного мероприятия «Итоги года» Владимир Путин высказался относительно причины своих кашлевых проявлений на прямой линии.
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