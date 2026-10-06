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Газета.ру

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Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros

Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros

Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros., позволив главе Paramount Skydance Corporation Дэвиду Эллисону получить контроль над обширной медиа-империей, которая контролирует многие из самых ценных объектов Голливуда.

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