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Царьград

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Может остаться без кресла. В Свердловской области депутат принародно спела неприличные частушки

Может остаться без кресла. В Свердловской области депутат принародно спела неприличные частушки

За поведение даму хочет оштрафовать и магазинНеожиданный бесплатный концерт устроила 19 января в одном из магазинов города Шали Свердловской области депутат местной думы Наталья Асаинова.

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