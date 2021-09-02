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Вселенная: эволюция земной жизни

Вселенная: эволюция земной жизни

Вселенная: эволюция земной жизни Одна из теорий происхождения жизни, Разума, изложенная в предположении существования нематериального мира, неразрывно связанного с материальным, во взаимодействии с которым неизбежно появляется разумная жизнь.

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Валерий Протасов
Потрясающие материалы, особенно о происхождении Вселенной и её эволюции! Самая невероятная панорама теории жизни, не имеющая по полноте себе равных за всю историю человеческой мысли. Кто её автор?
Юрий Ильинов
У меня указан -- С.Петрович. Не слышал, радуюсь новым именам.
Валерий Протасов
Вероятно, псевдоним. Хотелось бы историю вопроса по теме.
Юрий Ильинов
"Вселенная: эволюция земной жизни Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение» Сергеев Сергей Петрович"

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