Вселенная: эволюция земной жизни Одна из теорий происхождения жизни, Разума, изложенная в предположении существования нематериального мира, неразрывно связанного с материальным, во взаимодействии с которым неизбежно появляется разумная жизнь.
Вселенная: эволюция земной жизни Одна из теорий происхождения жизни, Разума, изложенная в предположении существования нематериального мира, неразрывно связанного с материальным, во взаимодействии с которым неизбежно появляется разумная жизнь.
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