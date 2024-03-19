Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать механизм так называемой амнистии артистов, которые ранее отметились публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России.
В Госдуме предложили проработать механизм «амнистии» для вернувшихся артистов
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Бога ради, не нужно никакой амнистии для предателей и "испугавшихся"! Они не дети неразумные, они предатели и изменники! Охотно и жирно поливали Родину грязью в чужих землях, а теперь прозрели?!?! Нет им веры и нет прощения! Зачем они нужны России?! Без них чище воздух и легче дышать!
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1 д.
Валерий Сафули
А почему это депутат Сухарев проникся к ним таким благодушием?...надо бы к нему присмотреться...
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20 час.
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