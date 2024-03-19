RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Интересная ситуация- чужие бабки европейцами удерживаются, крутятся, а дивиденты присвоить решили... а с чего их кров...Чехия и Польша по...
  • Игорь Петров
    Офтальмолог Зимин...
  • tsan tsan
    Ах, Боррелюшка ты наш, переквалифицировался из садовников райского сада в петушки зачуханного курятника ? Стал испове...Боррель признал, ...

В Госдуме предложили проработать механизм «амнистии» для вернувшихся артистов

В Госдуме предложили проработать механизм «амнистии» для вернувшихся артистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать механизм так называемой амнистии артистов, которые ранее отметились публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИН
Ирина Некрасова
Бога ради, не нужно никакой амнистии для предателей и &quot;испугавшихся&quot;! Они не дети неразумные, они предатели и изменники! Охотно и жирно поливали Родину грязью в чужих землях, а теперь прозрели?!?! Нет им веры и нет прощения! Зачем они нужны России?! Без них чище воздух и легче дышать!
Ответить
1 д.
Валерий Сафули
А почему это депутат Сухарев проникся к ним таким благодушием?...надо бы к нему присмотреться...
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору