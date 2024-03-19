В Госдуме предложили проработать механизм «амнистии» для вернувшихся артистов

ИН

Ирина Некрасова

Бога ради, не нужно никакой амнистии для предателей и "испугавшихся"! Они не дети неразумные, они предатели и изменники! Охотно и жирно поливали Родину грязью в чужих землях, а теперь прозрели?!?! Нет им веры и нет прощения! Зачем они нужны России?! Без них чище воздух и легче дышать!