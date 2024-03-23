В Госдуме хотят наградить школьника, спасшего больше сотни людей в Crocus City Hall

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Комитет Государственной думы по защите семьи планирует инициировать награждение красногорского школьника, который спас людей во время теракта в Crocus City Hall, заявила глава комитета Нина Останина.
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