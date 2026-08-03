Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 518 подписчиков

Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?

Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?

Для прибывающих в стране розовых пони наших официальных "экспертов" и ряда патриотов случилось страшное и просто немыслимое для России – вчера Иран нанес массированный удар по зданию, принадлежащему китайской компании на севере Кувейта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
&quot;&quot;Таких друзей…: почему Иран ударил по &quot;китайским союзникам&quot;?&quot;&quot; :============================= НУ ВОТ!!!.... и На нашем &quot;любимом сайте&quot;... всё более и более, СЕБЯ стали проявлять... &quot;&quot;ПАДШИЕ АНГЕЛЫ&quot;&quot;.... ------- Ангел - НОСИТЕЛЬ ИНФОрмации,.... Падший ангел - Носитель, искажённой ИНФОрмации или ЛЖИ!. .. (особо ДЗЕН и НТВ... кищат этими павшими).
Ответить
1 м.
ке
кирил ермаков
Все так. В ёлочку,!
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Вот это вывод...Автор не смешите людей своим &quot;пониманием&quot;
Ответить
1 м.