Для прибывающих в стране розовых пони наших официальных "экспертов" и ряда патриотов случилось страшное и просто немыслимое для России – вчера Иран нанес массированный удар по зданию, принадлежащему китайской компании на севере Кувейта.
Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?
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Алексей Тан
""Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?"" :============================= НУ ВОТ!!!.... и На нашем "любимом сайте"... всё более и более, СЕБЯ стали проявлять... ""ПАДШИЕ АНГЕЛЫ"".... ------- Ангел - НОСИТЕЛЬ ИНФОрмации,.... Падший ангел - Носитель, искажённой ИНФОрмации или ЛЖИ!. .. (особо ДЗЕН и НТВ... кищат этими павшими).
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1 м.
ке
кирил ермаков
Все так. В ёлочку,!
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Вот это вывод...Автор не смешите людей своим "пониманием"
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1 м.
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