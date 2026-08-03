Алексей Тан

""Таких друзей…: почему Иран ударил по "китайским союзникам"?"" :============================= НУ ВОТ!!!.... и На нашем "любимом сайте"... всё более и более, СЕБЯ стали проявлять... ""ПАДШИЕ АНГЕЛЫ"".... ------- Ангел - НОСИТЕЛЬ ИНФОрмации,.... Падший ангел - Носитель, искажённой ИНФОрмации или ЛЖИ!. .. (особо ДЗЕН и НТВ... кищат этими павшими).