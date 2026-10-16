Президент США Дональд Трамп намерен в течение ближайших 20-ти дней вынудить Украину капитулировать, заявила экс-заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
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