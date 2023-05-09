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Американский врач стала первой, кто признал свою вину по «Закону Родченкова»

Американский врач стала первой, кто признал свою вину по «Закону Родченкова»

Врач Эрик Лира признала себя виновной на процессе о допинге в США. Как сообщает сайт Министерства юстиции США, Лира подтвердила перед мировым судьей, что давала спортсменам запрещенные препараты в период подготовки к Олимпиаде 2021 года в Токио.

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