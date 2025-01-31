Threads добавляет вкладку «Медиа» и возможность отмечать людей на фотографиях

Новая социальная сеть Meta Threads объявила в четверг о введении специальной вкладки «медиа» для фотографий и видео, всего через несколько дней после того, как ее конкуренты, включая X и стартап Bluesky, сделали то же самое для видео.
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