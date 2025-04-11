Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • Модест
    у ти боземой!😄Злоумышленники вз...
  • Виктор Полуэктов
    Да почешите же котейку хоть кто-нибудь! Такой взгляд грустнючий! Хотя... это у него пока не зевнёт. Я этот народ всю ...«Кот Смоленской» ...
  • Александр
    на кол посадить!!!!Смолянин призывал...

Видео: Жители Смоленска могут обменять накопившуюся мелочь на купюры

Видео: Жители Смоленска могут обменять накопившуюся мелочь на купюры

Жителей региона приглашают присоединиться к акции «Монетная неделя». Она продлится до 19 апреля. Смоляне могут обменять в банках накопившуюся дома мелочь на банкноты, зачислить их на счет без комиссии и даже получить памятные монеты.

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