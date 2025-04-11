Видео: Жители Смоленска могут обменять накопившуюся мелочь на купюры

Жителей региона приглашают присоединиться к акции «Монетная неделя». Она продлится до 19 апреля. Смоляне могут обменять в банках накопившуюся дома мелочь на банкноты, зачислить их на счет без комиссии и даже получить памятные монеты.
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