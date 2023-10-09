Певица Глюкоза застряла в израильском бомбоубежище

<p>Певица Глюкоза отправилась со своей семьей в Тель-Авив на концерт известного американского певца Бруно Марса, но в результате военного конфликта, начавшегося в Израиле, уже провела несколько дней в бомбоубежище.
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