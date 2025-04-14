Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +15°, ясно• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +13°, ясно• Алушта: +14°, ясно• Евпатория: +13°, ясно• Саки: +15°, облачно• Бахчисарай: +14°, облачно• Джанкой: +15°, ясно• Судак: +14°, ясно• Феодосия: +14°, ясно• Керчь.
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