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Сотрудники полиции в Омской области провели классный час «У террора нет будущего»

Сотрудники полиции в Омской области провели классный час «У террора нет будущего»

В период с 1 по 5 сентября 2022 года проводится информационная акция «У террора нет будущего», посвященная памятной дате - Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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