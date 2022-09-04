Сотрудники полиции в Омской области провели классный час «У террора нет будущего»

В период с 1 по 5 сентября 2022 года проводится информационная акция «У террора нет будущего», посвященная памятной дате - Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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