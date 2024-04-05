NYT: Байден шантажировал Нетаньяху дальнейшей помощью Израилю

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках телефонного разговора шантажировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за счет дальнейшего оказания помощи подконтрольного ему государства.
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