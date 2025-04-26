Власти Ноябрьска намерены преобразить школу №7 в современное учреждение

В Ноябрьске администрация ищет исполнителя на контракт по разработке дизайн-проекта школы № 7. Здание 1984 года постройки намерены капитально преобразить — здесь появится самое современное по оснащению и оборудованию образовательное учреждение.
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