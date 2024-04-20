На Большую уборку в Рязани вышло более 3 тысяч человек

По словам главы администрации, субботники прошли во всех районах Рязани. «Работали не только в парках и скверах, но и на тех территориях, о которых сигнализировали в своих обращениях горожане», – отметил Виталий Артемов.
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