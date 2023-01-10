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В Норвежском море прошли учения фрегата «Адмирал Горшков» по противовоздушной обороне

В Норвежском море прошли учения фрегата «Адмирал Горшков» по противовоздушной обороне

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минобороны РФ.

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