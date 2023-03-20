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Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский отправляет войска в “мясорубку” в Артёмовск, боясь деморализации ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский отправляет войска в “мясорубку” в Артёмовск, боясь деморализации ВСУ

Владимир Зеленский отправляет украинские войска в “мясорубку” в Артемовск из страха падения боевого духа и деморализации армии, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.

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