Татарстанда бик каты җил көтелә

Бүген Татарстанда һава шартлары начарая. Бу хакта ТР Гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Төнлә һәм көндез республика территориясендә (шул исәптән Казанда) көньяк-көнбатыштан секундына 15-18 метр тизлек белән көчле җил исәчәк.
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