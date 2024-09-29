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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда бик каты җил көтелә

Татарстанда бик каты җил көтелә

Бүген Татарстанда һава шартлары начарая. Бу хакта ТР Гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Төнлә һәм көндез республика территориясендә (шул исәптән Казанда) көньяк-көнбатыштан секундына 15-18 метр тизлек белән көчле җил исәчәк.

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