Отец и сын из США (Томас и Кристофер) охотились на медведей на северо-западе полуострова (в районе Паланы).
На Камчатке задержали американцев, охотившихся на медведей
Комментарии
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Eduard
Животных все меньше,людейбольше,но вме истребить оконсательно мечтают,
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15 час.
Eduard
Вот что толку,что людей 8 миллиардрв? Идут войны,все ругаются,дерутся.Доброта единичеая вообще.А меня мишки не трогают,я в лес к ним нп хожу,пусть живут!
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15 час.
Eduard
Я бы этому "гиду" яичники подстрелил!
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15 час.
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