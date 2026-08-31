Названы главные лжецы среди знаков зодиака

«Этим знакам не нравится, когда их осуждают или обвиняют. Поэтому они используют ложь. Еще одна причина, по которой они лгут, заключается в недоверии.
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