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Житель Коряжмы доверился аферистам и потерял 2,4 миллиона рублей

Житель Коряжмы доверился аферистам и потерял 2,4 миллиона рублей

35 летний мужчина обратился в полицию города, сообщив о мошенничестве, совершённом в отношении негоПо его словам, второго февраля 2024 года в одном из мессенджеров он получил звонок с информацией, что на его имя предпринимают попытки получения кредитов в трёх различных банках.

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