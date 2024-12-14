Александр Беглов: Петербург сохраняет память о героической обороне Ленинграда

Завершилась реставрация Триумфальных пилонов в честь защитников города В Красногвардейском районе завершилась реставрация Триумфальных пилонов - одного из памятников в честь защитников Ленинграда в Великой Отечественной войне.
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