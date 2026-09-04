В Твери школьники почтили память жертв терроризма в рамках проекта «Дорогой мира и добра»

«Мы против террора»: тверские школьники присоединились к всероссийской акции памяти. 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, Тверской областной Дом народного творчества стал площадкой для важного просветительского события.
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