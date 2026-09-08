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Стрелявшего в генерала ВС РФ украинского агента взяли в Астраханской области

Стрелявшего в генерала ВС РФ украинского агента взяли в Астраханской области

В Астраханской области России задержан агент украинских спецслужб, совершивший покушение на высокопоставленного российского военнослужащего.

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