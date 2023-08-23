ДЕЛО ДВУХ ТАДЖИКОВ, УБИВШИХ РУССКОГО ШКОЛЬНИКА, ПОЛУЧИЛО НОВЫЙ ПОВОРОТ. ЧТО ЗА ФОРМА НА НИХ?

Во первых, если он не знает русского языка. То надо лишить его гражданства России 2.судить как организованную группу, дать срок а после отсидки депортировать без права посещения пожизненно России. 3. Возбудить уголовное дело против продажных сотрудников, которые имеют отношение к выдачи гражданства.

Уя

Уфимцев я

Почему нет претензий к руководству города и лично губернатору области? Они то почему отмалчиваются в этой непростой ситуации? Да, все это начиналось при бывших губерах (один хуже другого). К сожалению, все они больше бизнесами своими были заняты, да воровали миллионами, а не делом государственного строительства в регионе... Что Юрэвич теперь прячется в Лондоне, наворовав миллиарды... что Дубровский в Швейцарии время с молодой дамой время проводит... Лучше кандидатов на стратегически важную область у Путина не нашлось...