ZAMIR USMANOV/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Уральский региональный колледж приковал внимание после "многонационального" преступления.
ДЕЛО ДВУХ ТАДЖИКОВ, УБИВШИХ РУССКОГО ШКОЛЬНИКА, ПОЛУЧИЛО НОВЫЙ ПОВОРОТ. ЧТО ЗА ФОРМА НА НИХ?
Комментарии
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Виктор Машков
Во первых, если он не знает русского языка. То надо лишить его гражданства России 2.судить как организованную группу, дать срок а после отсидки депортировать без права посещения пожизненно России. 3. Возбудить уголовное дело против продажных сотрудников, которые имеют отношение к выдачи гражданства.
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19 мин.
Авас Анекак
повесить пидаров и всех черных
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15 мин.
Уя
Уфимцев я
Почему нет претензий к руководству города и лично губернатору области? Они то почему отмалчиваются в этой непростой ситуации? Да, все это начиналось при бывших губерах (один хуже другого). К сожалению, все они больше бизнесами своими были заняты, да воровали миллионами, а не делом государственного строительства в регионе... Что Юрэвич теперь прячется в Лондоне, наворовав миллиарды... что Дубровский в Швейцарии время с молодой дамой время проводит... Лучше кандидатов на стратегически важную область у Путина не нашлось...
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