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Глава ФИФА Инфантино может рассчитывать на переизбрание

Глава ФИФА Инфантино может рассчитывать на переизбрание

Президент ФИФА Джанни Инфантино с высокой вероятностью может сохранить свой пост. Как сообщает Reuters, Инфантино по-прежнему опирается на поддержку небольших футбольных стран и ключевых блоков за пределами Европы.

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