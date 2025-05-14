Маразматик Байден не узнал даже всемирно известного киноактера

Бывший президент США демократ Джо Байден не узнал Джорджа Клуни, когда тот прибыл на рекордный сбор средств в июне 2024 года, который кинозвезда проводила совместно, говорится в новой книге Джейка Таппера из CNN и Алекса Томпсона из Axios .