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Маразматик Байден не узнал даже всемирно известного киноактера

Маразматик Байден не узнал даже всемирно известного киноактера

Бывший президент США демократ Джо Байден не узнал Джорджа Клуни, когда тот прибыл на рекордный сбор средств в июне 2024 года, который кинозвезда проводила совместно, говорится в новой книге Джейка Таппера из CNN и Алекса Томпсона из Axios .

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