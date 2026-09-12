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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон – четвертый левша в XXI веке, вышедший в финал турнира «Большого шлема»

Бен Шелтон впервые вышел в финал турнира «Большого шлема», обыграв Фрэнсиса Тиафу в 1/2 финала US Open – 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

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