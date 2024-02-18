Теперь налоговый вычет можно получить за обучение мужа или жены

С 2024 года серьезно увеличились лимиты, позволяющие вернуть деньги за лечение, образование, спорт Текст и фото: Антонина Кябелева 14 февраля в Петрозаводске состоялось заседание общественного совета управления Федеральной налоговой службы России по Республике Карелия (УФНС по РК), на котором был ….
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