Сын блогерши Погребняк впервые спустился в метро и был поражен

Сын известной блогерши из России Марии Погребняк был поражен, впервые увидев метро.Блогерша Мария Погребняк показала сыну столичное метро.
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