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Царьград

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Табах: США закончили предательством развязанные боевые действия на Украине

Табах: США закончили предательством развязанные боевые действия на Украине

Разжигание боевых действий на Украине со стороны США для достижения собственных политических целей завершилось предательством.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вся история говорит о предательстве США -это Вьетнам ,Афганистан ,сейчас Украина и тд.и тд....
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