Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Скорее часть бывшего ЕС, по старой памяти войдёт в Европейскую часть России... )))Премьер Болгарии ...
  • Sergiy Che
    Тож не помешает - путь по мосту, путь по перешейку, путь если вдруг чё на паромах и ещё тоннель будет - на любой случ...Пресса США: Росси...
  • Сергей Дмитриев
    Как ни крути, а помпезный вывод ВС США из Афганистана главный Актив его каденции. Общий контингент ВС США за пределам...«Унижения США воо...

Отряд тяжелых снайперов ТОФ за девять месяцев уничтожил до батальона противника

Отряд тяжелых снайперов ТОФ за девять месяцев уничтожил до батальона противника

Созданный в начале спецоперации в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота отряд тяжелых снайперов с февраля по ноябрь этого года уничтожил до батальона противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх