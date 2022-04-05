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Беру ряженку и готовлю вкусный десерт буквально за 5 минут. По вкусу напоминает СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Беру ряженку и готовлю вкусный десерт буквально за 5 минут. По вкусу напоминает СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты: 500 мл. ряженки 34 ст.л. сахара или меда 2 ст.л. какао 1 ст.л. желатина 50 мл. воды для украшения: шоколад Приготовление: Ряженку перелейте в емкость, добавьте какао, сахар или мед.

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