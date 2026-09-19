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Татар-информ

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Ювелир рассказала, какие украшения помогают выстроить более молодой образ

Ювелир рассказала, какие украшения помогают выстроить более молодой образ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Универсальных рекомендаций относительно того, как с помощью аксессуаров выстроить более молодой образ, не существует, это индивидуальный вопрос.

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