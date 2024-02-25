Посольство РФ в Шри-Ланке отслеживает прекращение продления виз россиян

Посольство РФ в Шри-Ланке внимательно следит за развитием ситуации вокруг заявления Департамента иммиграции и эмиграции острова о том, что находящиеся длительный срок на острове российские и украинские граждане должны в течение двух недель покинуть страну.
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