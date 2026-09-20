В Московском регионе завершился третий день голосования

Третий, последний день голосования завершился в Московской области. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.
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