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Ротенберг о том, почему Гусев не сыграл с «Локомотивом»: «В СКА нет конфликтов. Идет ротация. Нашей системе нужна лучшая физика в КХЛ»

Роман Ротенберг отверг предположение о конфликте с Никитой Гусевым. Нападающий СКА пропустил матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

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