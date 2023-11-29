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Хашлама: рецепт идеального горячего на зимние праздники и ужины

Хашлама: рецепт идеального горячего на зимние праздники и ужины

Настоящая хашлама ошибочно считается сложной в приготовлении. На самом деле, это блюдо будет идеальным выбором и к обычному ужину, и даже к праздничному столу.

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Комментарии
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TM
Tatyana Maranjyan
Рецепт в общем верный, но мяту не кладут в хашламу, ни в коем случае! Базилик и кинза. Можно добааить чуточку зелени типа тимьяна, но в России ее нет. Так что базилик и кинза. И масло добавлять не стоит, мясо лучше брать жирное, и добавление масла сделает блюдо слишком тяжелым. Ну если у вас иясо совсем постное, то немножко масла добваить можно. И готовить не полтора часа, а немножко дольше, смотрите по качеству мяса, оно должно стать очень нежным. Прияьного аппетита!
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4 час.
Natalya Dolgushina
у меня его полно
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3 час.

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