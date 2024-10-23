В РФС заявили об успешных переговорах с УЕФА о возвращении России на турниры

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Обсуждение возвращения клубов и сборной РФ на международные турниры на встрече генсеков и глав федераций – членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в прошлом месяце прошло успешно.
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