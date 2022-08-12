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В Краснодарском крае полицией направлено в суд уголовное дело о присвоении чужого имущества

Следственным отделением ОМВД России по Павловскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

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