В Краснодарском крае полицией направлено в суд уголовное дело о присвоении чужого имущества

Следственным отделением ОМВД России по Павловскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».