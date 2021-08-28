Российская газета

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За сутки в России подтверждено 19492 случая COVID-19

Распределение по субъектам такое: 1      Москва 1498 2      Санкт-Петербург 1406 3      Московская область 849 4      Свердловская область 525 5      Ростовская область 487 6      Пермский край 473 7      Воронежская область 466 8      Красноярский край 440 9      Самарская область 431 10     Нижегородская область 414 11     Иркутская область 399 12     Омская область 389 13     Челябинская область 378 14     Ставропольский край 361 15     Волгоградская область 358 16     Оренбургская область 343 17     Республика Крым 319 18     Хабаровский край 316 19     Республика Башкортостан 303 20     Астраханская область 291 21     Ульяновская область 285 22     Архангельская область 268 23     Алтайский край 254 24     Республика Коми 251 25     Тюменская область 250 26     Краснодарский край 250 27     Саратовская область 238 28     Пензенская область 237 29     Приморский край 236 30     Удмуртская Республика 228 31     Вологодская область 226 32     Липецкая область 215 33     Ленинградская область 207 34     Тверская область 200 35     Ярославская область 191 36     Забайкальский край 189 37     Севастополь 187 38     Республика Дагестан 187 39     Калининградская область 185 40     Владимирская область 181 41     Новосибирская область 180 42     Кемеровская область 179 43     Курская область 171 44     Брянская область 167 45     Мурманская область 163 46     Ханты-Мансийский автономный округ 152 47     Республика Карелия 145 48     Республика Саха (Якутия) 145 49     Белгородская область 145 50     Республика Хакасия 143 51     Чеченская Республика 141 52     Смоленская область 131 53     Амурская область 128 54     Курганская область 128 55     Новгородская область 127 56     Ивановская область 122 57     Ямало-Ненецкий автономный округ 118 58     Калужская область  116 59     Рязанская область   116 60     Тульская область  115 61     Кировская область  114 62     Томская область 108 63     Сахалинская область 106 64     Костромская область 104 65     Республика Калмыкия 103 66     Республика Бурятия  99 67     Псковская область 97 68     Орловская область 94 69     Тамбовская область 91 70     Кабардино-Балкарская Республика 86 71     Республика Чувашия 79 72     Республика Ингушетия 71 73     Республика Мордовия 70 74     Республика Северная Осетия-Алания 68 75     Республика Тыва 65 76     Республика Марий Эл 60 77     Республика Адыгея 59 78     Республика Татарстан 51 79     Камчатский край 49 80     Карачаево-Черкесская Республика 47 81     Еврейская автономная область 38 82     Республика Алтай 35 83     Магаданская область 26 84     Чукотский автономный округ 15 85     Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 863 541 случай (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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