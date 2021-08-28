За сутки в России подтверждено 19492 случая COVID-19

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1498 2 Санкт-Петербург 1406 3 Московская область 849 4 Свердловская область 525 5 Ростовская область 487 6 Пермский край 473 7 Воронежская область 466 8 Красноярский край 440 9 Самарская область 431 10 Нижегородская область 414 11 Иркутская область 399 12 Омская область 389 13 Челябинская область 378 14 Ставропольский край 361 15 Волгоградская область 358 16 Оренбургская область 343 17 Республика Крым 319 18 Хабаровский край 316 19 Республика Башкортостан 303 20 Астраханская область 291 21 Ульяновская область 285 22 Архангельская область 268 23 Алтайский край 254 24 Республика Коми 251 25 Тюменская область 250 26 Краснодарский край 250 27 Саратовская область 238 28 Пензенская область 237 29 Приморский край 236 30 Удмуртская Республика 228 31 Вологодская область 226 32 Липецкая область 215 33 Ленинградская область 207 34 Тверская область 200 35 Ярославская область 191 36 Забайкальский край 189 37 Севастополь 187 38 Республика Дагестан 187 39 Калининградская область 185 40 Владимирская область 181 41 Новосибирская область 180 42 Кемеровская область 179 43 Курская область 171 44 Брянская область 167 45 Мурманская область 163 46 Ханты-Мансийский автономный округ 152 47 Республика Карелия 145 48 Республика Саха (Якутия) 145 49 Белгородская область 145 50 Республика Хакасия 143 51 Чеченская Республика 141 52 Смоленская область 131 53 Амурская область 128 54 Курганская область 128 55 Новгородская область 127 56 Ивановская область 122 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 118 58 Калужская область 116 59 Рязанская область 116 60 Тульская область 115 61 Кировская область 114 62 Томская область 108 63 Сахалинская область 106 64 Костромская область 104 65 Республика Калмыкия 103 66 Республика Бурятия 99 67 Псковская область 97 68 Орловская область 94 69 Тамбовская область 91 70 Кабардино-Балкарская Республика 86 71 Республика Чувашия 79 72 Республика Ингушетия 71 73 Республика Мордовия 70 74 Республика Северная Осетия-Алания 68 75 Республика Тыва 65 76 Республика Марий Эл 60 77 Республика Адыгея 59 78 Республика Татарстан 51 79 Камчатский край 49 80 Карачаево-Черкесская Республика 47 81 Еврейская автономная область 38 82 Республика Алтай 35 83 Магаданская область 26 84 Чукотский автономный округ 15 85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 863 541 случай (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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