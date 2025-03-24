Госдеп США заявил о близости России и Украины к прекращению огня

«Мы никогда не были ближе к прекращению огня, чем сейчас», - подчеркнула представитель Госдепа.В Вашингтоне заявили по итогам рекордных по длительности переговоров в Эр-Рияде 24 марта, что противоборствующие стороны вплотную приблизились к соглашению о прекращении огня на территории России и Украины, включая акваторию Черного моря.