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Госдеп США заявил о близости России и Украины к прекращению огня

Госдеп США заявил о близости России и Украины к прекращению огня

«Мы никогда не были ближе к прекращению огня, чем сейчас», - подчеркнула представитель Госдепа.В Вашингтоне заявили по итогам рекордных по длительности переговоров в Эр-Рияде 24 марта, что противоборствующие стороны вплотную приблизились к соглашению о прекращении огня на территории России и Украины, включая акваторию Черного моря.

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