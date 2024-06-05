CardioRes: биомаркеры сердечной недостаточности у самок и самцов различаются Ученые из Калифорнийского университета в составе научного коллектива обнаружили, что сердечная недостаточность у самцов мыши связана с замедленным выведением кальция из клеток сердца, а у самок — с увеличением количества особого белка титина (N2B) в миокарде.