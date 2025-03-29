Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили взводный опорный пункт, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении.
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