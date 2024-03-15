Что разрешено было казацкой жене и запрещено крестьянской

Быт казачек значительно отличался от образа жизни крестьянской женщины. С учётом места обитания, казацким жёнам пришлось научиться сочетать в себе женственность и отвагу, преданность Родине и семье, кротость и свободолюбие.
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