WAKANDA E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Sven_Diesel Rising wedge formation, taking a long off the lower line.
WAKANDA
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WAKANDA E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Sven_Diesel Rising wedge formation, taking a long off the lower line.