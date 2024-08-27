Строгие запреты на Успение Пресвятой Богородицы 2024 года: что можно и нельзя делать, приметы на 28 августа Ирэн ОрлонскаяУспение Пресвятой Богородицы – это значимая дата для православных христиан, отмечаемая в августе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии