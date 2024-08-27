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Строгие запреты на Успение Пресвятой Богородицы 2024 года: что можно и нельзя делать, приметы на 28 августа

Строгие запреты на Успение Пресвятой Богородицы 2024 года: что можно и нельзя делать, приметы на 28 августа

Строгие запреты на Успение Пресвятой Богородицы 2024 года: что можно и нельзя делать, приметы на 28 августа Ирэн ОрлонскаяУспение Пресвятой Богородицы – это значимая дата для православных христиан, отмечаемая в августе.

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