🕌 В Крыму проходит утренний праздничный намаз на Курбан-Байрам Здесь собралось больше тысячи мусульман из разных уголков полуострова, чтобы совершить коллективную молитву в главной мусульманской святыне.
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🕌 В Крыму проходит утренний праздничный намаз на Курбан-Байрам Здесь собралось больше тысячи мусульман из разных уголков полуострова, чтобы совершить коллективную молитву в главной мусульманской святыне.